Afghanistan begynder at udstede pas efter måneders forsinkelse

I flere måneder har forsinkelser i forbindelse med udstedelsen af pas gjort det vanskeligt for mange, som ønsker at flygte, at forlade landet.

Alam Gul Haqqani, som er fungerende chef for paskontoret, melder, at mellem 5000 og 6000 pas kan blive udstedt hver dag.

Kvinder er blevet ansat til at behandle ansøgninger fra kvindelige borgere.

- Ingen mandlig ansat har ret til at udføre et biometrisk tjek eller andet arbejde i forbindelse med pasudstedelse til en kvinde, siger Haqqani under et pressemøde i Afghanistans hovedstad, Kabul.

Processen med pasudstedelse var allerede begyndt at gå en hel del langsommere, inden den islamistiske bevægelse igen tog magten i landet i kølvandet på amerikanske styrkers tilbagetrækning.

En talsmand for Afghanistans indenrigsministerium fortæller til pressemødet, at omkring 25.000 ansøgere er nået til de sidste stadier i forhold til pasprocessen.

100.000 ansøgninger er i de tidlige stadier af processen.

Uden for paskontoret i Kabul fortæller Najia Aman, som bor i hovedstaden, at hun er lettet over genåbningen.

Det betyder nemlig, at et familiemedlem vil kunne rejse ud af landet for at få behandling for sundhedsproblemer.

- Jeg er meget glad for, at paskontoret er genåbnet, siger hun.

- Vi har stået over for en masse problemer og har ikke kunnet komme til Pakistan, så han kan få behandling.