Afghanistan: Vi har ikke sagt ja til at løslade Taliban-fanger

Aftalen kan potentielt sætte en stopper for 18 års krig i Afghanistan.

Det slår den afghanske præsident, Ashraf Ghani, fast, efter at USA og Taliban-bevægelsen lørdag underskrev en fredsaftale.

Afghanistan har ikke indvilget i at løslade op mod 5000 Taliban-fanger.

I den står blandt andet, at begge lande forpligter sig til hurtigst muligt at løslade krigsfanger og politiske fanger. Det skal være med til at opbygge tillid mellem parterne.

Op mod 5000 Taliban-fanger bliver ifølge aftalen løsladt senest 10. marts. Det samme vil 1000 personer, der er taget til fange af Taliban, fremgår det.

Men Taliban-kravet om at få løsladt fanger fra afghanske fængsler kan ikke være en forudsætning for at indlede samtaler med bevægelsen, mener Ghani.