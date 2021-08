Afghanerne står på kanten af en katastrofe

Dag for dag strammer den militante bevægelse Taliban grebet om Afghanistan, hvor situationen er så tilspidset, at vestlige diplomater og andre udenlandske ansatte er i højeste alarmberedskab.

Fredag satte bevægelsen en tyk streg under, at europæiske og amerikanske styrkers tid i Afghanistan er forbi, da Taliban ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters indtog hovedstaden i provinsen Helmand, Lashkar Gah.

Danske styrker har netop haft deres hovedkvarter i Helmand. Langt størstedelen af de danske soldater, der har mistet livet under kampe i Afghanistan, var stationeret i Helmand.

Forinden havde afghanske regeringsstyrker tabt Kandahar og store dele af Herat. Det er landets næststørste og tredjestørste by.

Afghanistans hovedstad, Kabul, var fredag stadig under den afghanske regerings kontrol. Men der er en udtalt frygt for, at Taliban inden længe baner sig vej ind i Kabul, som huser flere ambassader.

Derfor gør både USA og Storbritannien klar til en storstilet evakuering, skriver Reuters og AFP.

Inden weekenden er omme, har USA efter planen sendt 3000 soldater til Afghanistan. De skal blandt andet hjælpe en stor del af de ansatte på den amerikanske ambassade i Kabul ud af landet.

Og Storbritannien sender 600 soldater afsted for at evakuere briter, der af forskellige årsager befinder sig i Afghanistan.

Flere lande har desuden indskærpet, at de af deres borgere, der måtte være i Afghanistan, som udgangspunkt skal forsøge ved egen kraft at forlade landet hurtigst muligt.

Det gælder blandt andet USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Danmark og de øvrige nordiske lande.

Det er stadig muligt at flyve ud af landet med rutefly. Men antallet af billetter er selvsagt begrænset.

Flere vestlige lande - herunder Danmark - vil desuden evakuere visse afghanere, der har arbejdet for de udenlandske styrker i Afghanistan.

Det skyldes, at afghanerne er truet på livet af Taliban.

Situationen i Afghanistan er så alvorlig, at landet er på randen af en humanitær katastrofe. Det er meldingen fra flere organisationer under FN.

Mere end 250.000 mennesker er drevet på flugt siden maj. Og mange kan ikke få de fødevarer, de har brug for.

- Vi frygter, at vi endnu ikke har set det værste, og at vi snart bliver ramt af en bølge af sult. Situationen har alle de karakteristika, der kendetegner en humanitær katastrofe, lød det fredag fra en talsmand for FN's Verdensfødevareprogram ifølge Reuters.

Talibans erobringstogt er udløst af, at amerikanske og andre vestlige styrker i maj begyndte at trække sig ud af Afghanistan. Efter planen skal de sidste amerikanske styrker være ude af landet 11. september.

Da er det præcis 20 år siden, at al-Qaeda angreb World Trade Center i New York og andre amerikanske mål i et storstilet terrorangreb.

Det kostede næsten 3000 mennesker livet.

Angrebet 11. september fik USA og dets allierede til at gå ind i Afghanistan. Landet var dengang under Talibans ledelse og var et fristed for al-Qaeda.