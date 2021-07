Afghanere gruer for en fremtid med Taliban

Musikere, dansere, kosmetikere og mange andre i Afghanistan er bange for, at Taliban igen vil indføre en skrap sharialov, hvis bevægelsen kommer til magten.

En ny Taliban-video spreder sig på sociale medier i både Afghanistan og andre lande. En gruppe krigere har indtaget en legeplads, hvor de svinger frem og tilbage i gyngerne.

- Denne park er vores. De (den afghanske regering, red.) har nydt mange picnics. Nu er det vores tur, siger den talibaner, der står bag kameraet, ifølge nyhedsbureauet dpa.

En anden video viser en langskægget kriger rutsje ned ad en rutsjebane.

Mange afghanere har delt og kommenteret videoen på Twitter og Facebook.

En del af dem ser videoen som et tegn på, at årtiers krig har frarøvet en hel generation fornøjelsen ved barndommens ubekymrede leg.

Andre ser videoen som en dyster påmindelse om, hvordan Taliban engang forbød meget af det, der er sjovt - blandt andet musik, dans, drageflyvning, vandpiber og makeup.

Og at den islamistiske bevægelse måske vil forbyde de ting igen, hvis den igen kommer til magten.

Sayed Mohammad er musiker. Siden han var dreng, har han spillet japani, som er et traditionelt strengeinstrument fra Centralasien.

Han husker tydeligt den aften for omkring 20 år siden, hvor Taliban trængte ind i det hus, hvor han og et par venner spillede musik og sang.

- Jeg var så ung, så jeg fik ikke lige så mange tæsk som mine venner. Men alligevel kunne jeg ikke stå op i de næste tre dage, fortæller Sayed Mohammad til nyhedsbureauet AFP.

En af hans venner, der også spillede japani, fik fingrene skåret af, fortæller han.

Ifølge Talibans regler er det kun den menneskelige stemme, der må frembringe musik. Og kun for at lovprise Gud.

Da Taliban blev væltet i 2001, fejrede Sayed Mohammad det med at tage til koncert.

- Da musikken gik i gang, følte jeg et gys gå gennem min krop af ren glæde. Glæde over, at vores land var frit, og at folk nu var frie til at begynde et nyt liv.

Selv om den 40-årige musiker fra Kandahar er bekymret over, at bevægelsen måske kan komme til magten igen, har han svoret, at han vil fortsætte med at spille musik.

- Om de så skærer vores fingre af, vil vi stadig spille musik, siger han til AFP.

I hovedstaden Kabul er kosmetikeren Farida ved at forvandle en genert, ung afghansk kvinde til en kommende brud med lange falske øjenvipper, knaldrød læbestift, øjenskygge og kindrødt.

Trods skønhedssalonernes store popularitet blandt Afghanistans kvinder går denne type små virksomheder en meget usikker fremtid i møde.

Under Talibans styre frem til 2001 var skønhedssaloner forbudt, og der var strenge regler for, hvad piger og kvinder måtte.

- Hvis de kommer tilbage, får vi aldrig de friheder igen, vi har nu, fortæller Farida til AFP.

Ligeledes i Kabul bor 18-årige Manizha Talash, der danser breakdance og drømmer om at repræsentere sit land ved de olympiske lege en skønne dag.

Hun danser sammen med en gruppe drenge, men de gør det i hemmelighed, for de ved, at dansen kan gøre dem til mål for angreb fra Talibans side. Og de har før fået dødstrusler.

Alligevel vil Manizha Talash fortsætte med at danse. Hun ser sig selv som en af de mange kvindelige pionerer, der er vokset frem i Afghanistan.

- Jeg løb den risiko at gøre mig selv til et mål. Jeg har frygt i mit hjerte, men jeg nægter at give op.