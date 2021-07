Afghanere gør klar til flugt fra Taliban

Samtidig med at næsten alle udenlandske soldater er ude af Afghanistan, har tusindvis af afghanere ligeledes lagt planer om at forlade landet. Eller i hvert fald være klar til det.

- Vi har ikke noget håb for fremtiden, fortæller den 33-årige Abdul Hadi, der venter sammen med sin 18 måneder gamle datter, til den britiske avis The Telegraph.

- Hvis jeg kan få et pas til hende, vil jeg gerne rejse med det samme, siger han og nikker mod sin datter.

Abdul Hadi overvejer at søge tilflugt i Tyrkiet. Helst på lovlig vis, men hvis det ikke kan lade sig gøre, er han indstillet på at rejse illegalt, fortæller han.

Andre afghanere vil til Pakistan eller til Iran, hvor der i forvejen bor mange af deres landsmænd.

De nævnte lande har strammet op på indvandringsområdet. For millioner af afghanere er allerede flygtet fra de seneste årtiers krig og vold.

Og nu er der igen dårligt nyt i Afghanistan. Taliban rykker ind, mens de udenlandske soldater rykker ud.

Ifølge Human Rights Watch fik indbyggerne i byen Bagh-e Sherkat i Kunduz-provinsen to timer til at forlade deres hjem. Derpå plyndrede Taliban deres huse og brændte dem ned.

600 familier er tvunget på flugt fra byen på denne måde, har flere beboere oplyst til menneskerettighedsgruppen.

Samtidig har regeringen bedt lokale ledere i nogle af de områder, der er truet af Taliban, om at danne militser.

I den nordlige Parwan-provins er mindst 500 indbyggere blandt de mange afghanere, der har grebet til våben i en af de byer, hvor Taliban nærmer sig, rapporterer tv-stationen al-Jazeera.

En talsmand for det afghanske forsvarsministerium siger til tv-stationen, at det er et klart tegn på afghanernes "had og foragt" for Taliban, at de er klar til at kæmpe side om side med Afghanistans hær mod den konservative islamistiske bevægelse.

På landsplan menes omkring 30.000 afghanere at have grebet til våben inden for de seneste måneder.

- Borgerkrig er absolut en retning, man kan forestille sig, sagde den amerikanske general Austin S. Miller, der leder USA's indsats i Afghanistan, ifølge New York Times i sidste uge.

En lignende vurdering lød torsdag fra den britiske hærchef, Nick Carter. Han mener, at Afghanistan kan ende i en situation som 1990'ernes borgerkrig.

- Man kan komme til at se en krigsherrekultur, og man komme til at se nogle af de vigtige institutioner som sikkerhedsstyrker splitte langs etniske linjer eller klantilhørsforhold, siger han ifølge Reuters.

Samtidig taler nogle lande om at beskytte deres afghanske ansatte.

Tyskland har udstedt 2400 visa til afghanere, der har arbejdet for tyske soldater på deres base i Mazar-i-Sharif i den nordlige del af landet.

Det er sket ved en "ekstremt hurtig procedure", siger en talsmand for det tyske udenrigsministerium. De første af afghanerne blev fløjet ud af landet i juni, skriver Der Spiegel.

Også i Norge og USA er der en debat om, hvorvidt man kan tilbyde asyl eller anden form for hjælp til tolke og andre afghanere, der har arbejdet for de udenlandske styrker.