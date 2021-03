Afdød skuespiller og dronningeserie dominerer Golden Globes

Boseman modtager prisen posthumt for sin rolle i dramafilmen "Ma Rainey's Black Bottom", hvor han spiller en ambitiøs trompetist for jazzsangerinden Ma Rainey.

Den afdøde skuespiller Chadwick Boseman har natten til mandag dansk tid modtaget prisen for Bedste Mandlige Skuespiller ved dette års coronaramte Golden Globes.

Skuespilleren, der er mest kendt for sin rolle i superheltefilmen "Black Panther", døde i august sidste år efter et længere kræftforløb, han havde holdt hemmeligt for offentligheden.

Prisen for Bedste Mandlige Skuespiller er blevet modtaget af hans enke, Simone Ledward Boseman.

- Han ville sige noget smukt (hvis han var her, red.). Noget inspirerende. Noget, der forstærker den lille stemme inde i os alle, der siger, at du kan, at du skal fortsætte. Jeg kan ikke formulere mig som ham, siger hun.

Blandt andre prismodtagere mandag nat kan nævnes filmen "Nomadland" og tv-serien "The Crown".

"Nomadland" - om en kvinde, der begynder et liv som moderne nomade, efter at hun mister alt - modtager således den eftertragtede pris for Bedste Dramafilm, mens filmen instruktør Chloé Zhao modtager prisen som Bedste Instruktør.

Tv-serien "The Crown" om dronning Elizabeth II regeringsperiode var på forhånd udråbt som en af aftenens forhåndsfavoritter med hele seks nomineringer.

Serien modtager i alt fire priser for blandt andet Bedste Dramaserie, mens skuespillerne Josh O'Connor og Emma Corrin løber med priserne for Bedste Mandlige og Kvindelige skuespiller i en tv-serie.

Den danske film "Druk" af Thomas Vinterberg og Susanne Biers serie "The Undoing" var på forhånd nomineret til henholdsvis én og fire priser, men de løber ikke med nogen af priserne.

Golden Globe bliver ofte betragtet som et slags pejlemærke for, hvordan det kommer til at gå, når de eftertragtede oscarstatuetter skal uddeles senere på året.

Nattens prisuddeling bærer tydeligt præg af den globale coronakrise.

Der er normalt en sand perlerække af stjerner til stede ved uddelingen, men denne nat bliver der i stedet via videoforbindelser stillet om til prismodtagerne, som giver deres takketaler blandt andet fra deres egne hjem.

Og i balsalen i Beverly Hills Hotel er der stort set tomt med undtagelse af nogle ganske få publikummer, der udgøres af USA's frontlinjearbejdere.

Prisuddelingen præsenteres af skuespillerne Tina Fey og Amy Poehler. De var sammen værter for showet i Los Angeles, da priserne blev uddelt i 2013 til og med 2015.

Men i år deler de værtskabet over video fra henholdsvis New York og Los Angeles.