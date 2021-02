Advokat frygter årelang retssag mod væltet Myanmar-leder

Advokaten, Khin Maung Zaw, er forsvarer for Suu Kyi, som blev anholdt under et militærkup 1. februar. Hun blev først sigtet for at have forbrudt sig mod landets lov om import og eksport for at have walkie-talkier i sit hjem.

Siden er hun også sigtet for forhold vedrørende den valgkampagne, hun afholdt forud for valget sidste år. Ifølge de militære kupmagere brød hun coronarestriktioner under en lov om håndtering af naturkatastrofer.

En dom kan betyde, at Suu Kyi fremover bliver udelukket fra politik.

- Vi håber på det bedste, men er forberedt på det værste, siger Khin Maung Zaw over en telefonforbindelse til AFP.

Han tilføjer, at han håber på en fair rettergang.

Den rutinerede menneskerettighedsadvokat har onsdag bedt om lov til at tale med sin klient. Han har også bedt om at få klare instruktioner for den videre proces frem mod næste retsmøde 1. marts.

Advokaten oplyser, at han endnu ikke har fået lov at mødes med Suu Kyi fysisk. Han er derfor bekymret for, at deres samtaler via video eller telefon ikke er fortrolige.

- Det er mere passende at mødes med hende personligt uden at blive afbrudt af nogen, siger han.

Ved det næste retsmøde vil dommeren, anklageren og forsvarsadvokaten diskutere kompleksiteten i sagen. Derved vil de udarbejde en tidsplan for retsprocessen og en plan for vidner.

Khin Maung Zaw siger, at hvis sagen bliver klassificeret som simpel, kan den overstås på seks måneder. Men hvis den bliver vurderet som mere kompleks, kan den trække ud i årevis.

- I dette land kan hvad som helst ske, siger han, da han bliver spurgt om risiko for forsinkelser i processen.

Tirsdag afviste Myanmars militær, at der var tale om et kup, da det væltede regeringen og Aung San Suu Kyi. Samtidig lovede en talsmand, at man vil afgive magten, når der er afholdt et nyt valg.

Militæret har ikke givet en dato for, hvornår et nyvalg skal afholdes. Det har indført undtagelsestilstand i et år.

Suu Kyi er ikke blevet set offentligt siden militærkuppet 1. februar. Ifølge militæret er hun tilbageholdt i sit hjem i hovedstaden, Naypyidaw.