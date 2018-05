Trump tilbagebetalte penge fra tys-aftale med pornostjerne

Det fortæller Trumps nye advokat, den tidligere borgmester i New York City Rudy Giuliani, i et interview med Fox News.

De 130.000 dollar var en del af en fortrolighedsaftale med Daniels, der hævder, at hun havde sex med Trump i 2006. Trumps daværende advokat Michael Cohen betalte beløbet for at få Daniels til at tie stille om episoden.

Trump har tidligere fortalt, at han ikke kender til betalingen, og at han ikke vidste, hvorfra Cohen havde fået pengene.

Men Trumps nye advokat siger altså, at Trump tilbagebetalte pengene til Cohen. Han siger også, at betalingen "vil vise sig at være helt og aldeles lovlig", fordi "pengene ikke var kampagnepenge".

Giulianis udmelding kommer i programmet "Hannity" på Fox News.

- Trump kendte ikke til detaljerne i aftalen, så vidt jeg ved. Men han kendte til den generelle aftale om, at Michael (Cohen, red.) ville tage sig af sådan nogle ting, siger Rudy Giuliani i udsendelsen.

Stormy Daniels' advokat, Michael Avenatti, kalder Giulianis udmelding for en "opsigtsvækkende afsløring".

- Hr. Trump har åbenbart medvirket i en forbrydelse, og der må være seriøse konsekvenser for hans opførsel og hans løgne og bedrag over for det amerikanske folk, lyder det fra Michael Avenatti.

Tilbage i februar erkendte advokaten Michael Cohen, at han havde betalt 130.000 dollar til Stormy Daniels for ikke at snakke om hendes påståede forhold til præsidenten.

Daniels siger, at hun i 2006 indledte et "intimt forhold" til Trump.

Forholdet fortsatte angiveligt ind i 2007, hvor de to mødtes i Lake Tahoe i Nevada og i Beverly Hills i Californien.

Trump blev gift med sin nuværende kone, Melania, i 2005.