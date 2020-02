Advokat: Trump lokkede Assange med benådning i 2017

WikiLeaks-stifter Julian Assange vil ved en forestående retssag om udlevering fortælle, at USA's præsident, Donald Trump, tilbød at benåde ham i 2017.

Til gengæld for benådningen forlangte Trump angiveligt, at Assange skulle fortælle, at Rusland ikke var involveret i at hacke mails fra Demokraterne i USA under den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016.

WikiLeaks stod bag offentliggørelsen af flere mails fra Demokraterne.

Udmeldingen fra Assanges advokat kommer i forbindelse med et indledende retsmøde forud for selve retssagen mod Assange.

Sagen begynder mandag i næste uge - den 24. februar. Her skal der tages stilling til, om Assange skal udleveres fra Storbritannien til USA.

Assange er i de amerikanske myndighedernes søgelys som følge af en lang række fortrolige dokumenter og videoer, der er offentliggjort af WikiLeaks.

48-årige Julian Assange var onsdag ikke selv fysisk til stede i retten i London. Han deltog dog via en videoforbindelse. Når selve retssagen går i gang i næste uge, ventes Assange også fysisk at være til stede.

WikiLeaks offentliggjorde i 2010 blandt andet en video fra Irak-krigen, der viser irakiske civile og journalister blive beskudt fra en amerikansk helikopter.

Videoen var fra juli 2007 og skabte stor debat internationalt.

Senere offentliggjorde WikiLeaks omkring 90.000 hemmelige amerikanske dokumenter - primært fra krigen i Afghanistan. Dokumenterne stammede fra soldaten Chelsea Manning, som dengang hed Bradley Manning.

I november 2018 kom det frem, at Assange var anklaget af USA's justitsministerium. Anklagerne blev offentliggjort i april 2019.

Det skete i forbindelse med anholdelsen af Assange på Ecuadors ambassade i London. Her havde han inden da opholdt sig i syv år.

Af anklagerne fremgår det, at Assange ikke er tiltalt for at offentliggøre fortrolige dokumenter. Det havde flere amerikanske journalister frygtet, da det i så fald ville kunne have udgjort en trussel mod pressefriheden i landet.

Assange er i stedet tiltalt for sammensværgelse ved at hjælpe Chelsea Manning, dengang Bradley Manning, med på ulovlig vis at få adgang til fortrolige dokumenter fra regeringscomputere i marts 2010.