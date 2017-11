Advokat: Mladic vil anke livstidsdom

Den tidligere bosnisk-serbiske hærleder blev onsdag ved en FN-domstol i Haag dømt for folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og andre krigsforbrydelser begået under krigen i Bosnien i 1990'erne.

Under den langvarige retssag har Mladics forsvarsadvokater argumenteret for, at deres klient skulle frifindes.

- Vi håber, at de fejl, domstolen har lavet, vil blive rettet under overvejelsen af anken, siger Ivetic ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Ratko Mladics søn Darko, der var til stede ved domsafsigelsen i Haag onsdag, betegner dommen som "krigspropaganda".

- Denne dom er uretfærdig og går imod kendsgerningerne. Vi vil kæmpe for at vise, at denne afgørelse er forkert, siger Darko Mladic til de forsamlede journalister ved det særlige krigsforbrydertribunal for det tidligere Jugoslavien.

- I dag er retfærdighed blevet erstattet af krigspropaganda, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.