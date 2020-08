Advokat: Lammet Jacob Blake er fri af håndjern

Politiet i byen Kenosha - hvor episoden fandt sted, og der siden har været flere demonstrationer - har ifølge BBC tidligere sagt, at Blake blev tilbageholdt på hospitalet på grund af arrestordrer, og at håndjern var en del af retningslinjerne.

Det skabte forundring hos blandt andre guvernøren i Wisconsin, demokraten Tony Evers.

- Jeg kan på et personligt plan overhovedet ikke forstå, hvorfor det skulle være nødvendigt, sagde han torsdag ifølge AFP.

Blakes advokat, Patrick Cafferty, fortæller nu til amerikanske medier, at arrestordren er ophævet, og at politibetjente ikke længere står vagt ved Blakes hospitalsseng, ligesom håndjernene er fjernet.

Blake er lammet, efter at han blev skudt søndag. Det er uvist, om han kommer til at gå igen.

Skyderiet er den seneste i en række hændelser fanget på video, som har været med til at sætte gang i protester mod racisme og politivold i USA.

Også i byen Kenosha har der været flere nætter med uro, vold og demonstrationer.

En video delt på sociale medier viser, hvordan Jacob Blake bliver skudt af en politibetjent på vej ind i en firehjulstrækker, hvor hans tre børn sidder.

Præcist hvad der er foregået i episoden mellem politiet og Blake er uvist. Det skal flere efterforskninger kaste lys over.

Ifølge delstatens efterforskning lå der er en kniv på førersædet af bilen. Det har Blakes advokater bestridt.

Fagforeningen for politiet i Kenosha har til gengæld ifølge dpa beskyldt Blakes advokater for at videregive vildledende informationer til offentligheden.

FN's menneskerettighedskontor i Geneve mener, at billeder af politioperationen peger på, at der blev tyet til unødvendigt voldelige midler mod Blake.

Arrestordren mod Blake var ifølge Reuters baseret på en klage fra hans ekskæreste, som han har tre børn med.

Kvinden mener, at Blake 3. maj brød ind i hendes hjem og begik et seksuelt overgreb, før han stjal hendes køretøj og kreditkort.