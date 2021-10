Advokat: Drabssigtet dansk statsborger samarbejder med politi

Manden er i løbet af natten blevet afhørt af politiet, og afhøringerne er afsluttet omkring klokken fem torsdag morgen.

- Han er præget af situationen, siger Fredrik Neumann om sin klient.

Advokaten vil ikke oplyse, hvordan den danske statsborger forholder sig til sigtelsen.

Fredrik Neumann kan ligeledes ikke oplyse mandens motiv for drabene, der ifølge politiet blev begået med bue og pil.

Den 37-årige er opvokset i Norge, men har dansk mor, siger advokaten. Hvorvidt manden har dobbelt statsborgerskab, ved Fredrik Neumann ikke.

Han oplyser dog til TV 2, at manden har norsk far. Desuden fortæller advokaten, at afhøringen i løbet af natten varede i mere end tre timer.

Manden vil blive fremstillet torsdag med henblik på varetægtsfængsling, siger advokaten. Politiet vil desuden tale mere med den sigtede.

- Der er flere afhøringer i løbet af dagen i dag, og så er der praktisk og teknisk efterforskning, siger advokaten torsdag morgen om det videre forløb.

Tidspunktet for grundlovsforhøret kendes ikke.

Ifølge politiet skulle den 37-årige have handlet alene. Sent onsdag aften kunne politiet ikke sige noget om et eventuelt motiv for hændelsen. Politiet efterforsker dog, om det kunne være en terrorhandling.

Klokken 18.13 onsdag fik norsk politi de første opkald om, at en person gik rundt i Kongsberg og skød efter folk med bue og pil.

Klokken 18.47 blev den formodede gerningsmand anholdt af politiet efter en konfrontation, hvor betjente måtte affyre varselsskud.

Den formodede gerningsmand skulle inden anholdelsen have bevæget sig over et større område i Kongsberg og blandt andet angrebet et lokalt supermarked.

I alt fem blev dræbt, mens to personer får intensiv behandling på et hospital. Ifølge den norske avis VG er begge uden for livsfare.