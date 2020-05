Advokat: Drab på sort motionist efterforskes som hadforbrydelse

Martin fortæller, at han torsdag sidste uge holdt møde med embedsmænd fra USA's justitsministerium om drabet, som har udløst demonstrationer og beskyldninger fra flere sider om, at hvide personer slipper ustraffet for at slå sorte ihjel.

To hvide mænd - en 64-årig pensioneret politibetjent og hans 34-årige søn - er allerede mistænkt i sagen om drabet på den sorte 25-årige. En 50-årig mand, der lagde en video af drabet op på nettet, er også blevet anholdt. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Yderligere har føderale myndigheder nu indledt en kriminalefterforskning af to distriktsadvokater og den lokale politiafdeling, der har været involveret i sagen.

Det fik advokat Lee Martin ifølge eget udsagn at vide på mødet torsdag, skriver den britiske avis.

De to distriktsadvokater erklærede sig selv inhabile i sagen.

Den ene er George Barnhill fra distriktet Waycross, som anbefalede, at der ikke blev foretaget nogen anholdelser i sagen.

Den anden er Jackie Johnson fra Glynn County, som har afvist, at hun skulle have givet en lignende anbefaling, skriver The Guardian.

Særligt forsøger de føderale myndigheder at finde ud af, hvorfor det tog to måneder at foretage anholdelser i sagen på trods af en video, der viser skuddrabet, skriver nyhedsbureauet dpa.