Advarsel trods dansk førsteplads: Vi er ikke immune over for korruption

Den årlige undersøgelse, der kommer fra organisationen Transparency International, dækker 180 lande.

Danmarks placering skyldes, at vi er et land med et højt niveau af tillid, og når der endelig forekommer korruptionssager, er det breaking news, vurderer formanden i organisationens danske afdeling, Jesper Olsen.

- Vi vil ikke finde os i det. Det ligger ikke i den danske kultur. Når sager kommer frem, bliver de efterforsket. Og når de kommer for retten, bliver der reageret. Der findes ingen lande, der er fri for korruption.

- Når udlandet skal se, hvor det er godt at drive forretning, så vælger de Danmark, fordi de ikke skal bestikke nogen, og fordi der er en grundlæggende sund kultur, siger Jesper Olsen.

I mange andre lande er det ikke unormalt, at man i nogle tilfælde skal bestikke sig til ydelser, fortæller han.

På listen tildeles hvert land point mellem 1 og 100. Jo flere point et land får, des mindre korrupt er det.

Danmark er gået et point op siden sidste år og scorer nu 88 point.

Danmark topper dermed listen for tredje år i træk og deler placeringen med New Zealand.

Men en høj placering kan også være med til at gøre et land blindt over for korruption, siger Jesper Olsen.

Han nævner den tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen, der i 2020 fik en fængselsdom for misbrug af sit embede.

Og ser man på danske selskabers ageren i udlandet har eksempelvis Carlsberg og Mærsk været indblandet i korruptionssager.

- Det er tricky at være nummer et, fordi det skaber en holdning om, vi er immune over for korruption. Og det er næsten det allerfarligste, fordi så holder vi op med at tage det alvorligt.

- Når vi tager det op politisk, ser vi eksempelvis udfordringer med privat partistøtte og manglende offentlighed, men det er lidt som om, man ser på os, som om vi er kritiske for en sikkerhedsskyld, siger Jesper Olsen.

Transparency International opfordrer Folketinget til mindst hvert andet år at bede regeringen om en status for og en strategi til at forebygge og bekæmpe korruption i Danmark.

Hos fagforeningen Djøf, der organiserer samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske akademikere, glæder man sig over placeringen, selv om der også er enkelte sager, der trækker i den modsatte retning.

Det siger Hanne Fugl Eskjær, der er formand for de offentlige chefer i Djøf.

- Det kommer ikke af sig selv. Det er et resultat af tusindvis af offentligt ansatte, der har styr på tingene.

- Men vi både kan og skal blive bedre. Når man dykker ned i det, vil man allerhelst være fri for de dårlige sager, der har været i løbet af sidste år, siger hun.