Accepten af LGBT-personer er steget i næsten alle verdensdele

Tolerancen over for LGBT-personer er steget i næsten alle dele af verden det seneste årti.

Island er verdens mest tolerante land over for seksuelle minoriteter ifølge indekset over i alt 167 lande. På sidstepladsen er det asiatiske land Tadsjikistan.

- Det er opløftende at se, at vores indeks for 2019 viser en stigning i tolerancen over for LGBT-befolkningsgrupper globalt, siger Shaun Flanagan fra tænketankens statistiske afdeling.

- Men LGBT-grupper kæmper fortsat med væsentlig forfølgelse i flere dele af verden, ligesom andre minoritetsgrupper såsom immigranter, etniske minoriteter og religiøse grupper.

Efter Island kommer Holland, Norge og Canada som de mest tolerante lande, mens Danmark indtager en femteplads på indekset.

I den anden ende af skalaen følges Tadsjikistan af Somalia, Aserbajdsjan, Senegal og Mauretanien som de lande, der er mindst tolerante over for LGBT-personer.

I denne del af indekset er der flere landet, hvor homoseksualitet er ulovligt. Og i Mauretanien og Somalia kan homoseksuelle mænd risikere dødsstraf.

At homoseksualitet gøres lovligt er dog ikke altid ensbetydende med accept. I Tadsjikistan blev det i 1998 lovligt at være homoseksuel, men LGBT-personer oplever fortsat udbredt diskrimination i landet.

Indekset er en del af tænketankens større indeks over velstrand, som måler en lang række faktorer, som påvirker et lands evne til at skabe vækst og velstand.

Den samlede tolerance over for minoritetsgrupper er steget i 111 af 167 lande de seneste ti år.

Ligeledes er tolerancen steget i alle regioner - undtagen i Østeuropa og de afrikanske lande syd for Sahara.

Og det er i særlig grad tolerancen over for seksuelle minoriteter, der er steget.

Tolerancen overfor LGBT-personer er blevet målt ud fra en Gallup-måling, hvor flere end 130.000 personer fra hele verden er blevet spurgt, hvorvidt deres by er et godt sted at leve for homoseksuelle personer.

Her svarede hver tredje ja i den nyeste måling, hvilket er en stigning fra hver fjerde i den tidligere måling.