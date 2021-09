Abortgrænse splitter norske partier før valg

Grænsen for, hvornår en abort må foretages, var et af de store temaer under en partilederdebat i Norge onsdag aften.

Det socialdemokratiske Arbeiderparti (Ap) vil udvide abortgrænsen fra 12 til 18 uger, mens Sosialistisk Venstreparti (SV) vil flytte grænsen til 22 uger.

Det skriver den norske avis VG.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener, at kvinder i dag skal have mere selvbestemmelse. Han mener dog samtidig, at det at gå så langt som at udvide til grænsen 22 uger er "et ekstremt synspunkt".

Dermed går han imod en af sine fortrukne regeringspartnere, nemlig Sosialistisk Venstreparti, hvis Arbeiderpartiet skulle gå hen og vinde valget. I øjeblikket står Arbeiderpartiet bedst i meningsmålingerne.

- Det her spørgsmål er bedst tjent med, at vi diskuterer det bredt i Stortinget, og at vi ikke lader partier på yderfløjene bestemme det, sagde Støre ifølge det norske nyhedsbureau NTB under onsdagens partilederdebat, der blev sendt på norsk TV 2.

Partiet Rødt går ligesom Sosialistisk Venstreparti ind for at flytte grænsen til uge 22, hvor fostret i henhold til norsk abortlovgivning betragtes som levedygtigt.

- Vi mener, at så længe abort er tilladt inden for lovens grænser, skal kvinden selv tage valget, sagde Rødt-leder Bjørnar Moxnes ifølge NTB.

Norges statsminister, Erna Solberg fra det konservative Høyre (H), fortalte under debatten, at hun går ind for at bevare de nuværende regler.

Som det er i dag, kan en kvinde i Norge kun få en abort efter 12. graviditetsuge, hvis indgrebet bliver godkendt af et såkaldt abortudvalg.

- Abortudvalget, som vi har i dag, fungerer godt. Det lægger vægt på kvindens situation, og det er ofte et meget godt redskab for kvinden i en vanskelig situation, sagde Solberg ifølge VG.

Hun får opbakning fra Senterpartiet (Sp), mens Fremskrittspartiet (FrP) ikke vil tage stilling til spørgsmålet, og Kristelig Folkeparti (KrF) vil stramme reglerne.

I Danmark er abortgrænsen 12 uger. Det betyder, at en kvinde har ret til at få foretaget en medicinsk eller en kirurgisk abort, hvis hun ikke er længere henne i graviditeten end 12 uger.

Efter det tidspunkt kræver det særlig tilladelse at afbryde graviditeten. Det kan for eksempel være, hvis der lægger noget strafbart bag graviditeten, eller hvis barnet er i risiko for at få en psykisk eller fysisk lidelse.

Der er valg i Norge mandag 13. september.