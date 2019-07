Aborter kan snart blive tilladt over hele Australien

Det skyldes, at delstaten New South Wales, hvor byen Sydney blandt andet ligger, vil gøre det lovligt at få foretaget indgrebet. New South Wales er den sidste delstat i Australien, hvor det er ulovligt at få en abort.

Straffen lyder på op til ti års fængsel for kvinder i delstaten, som får foretaget en abort. Det samme er tilfældet for lægen, der udfører indgrebet.

Kun hvis lægen vurderer, at kvindens fysiske eller mentale helbred er i fare, er en abort på nuværende tidspunkt lovlig.

Et lovforslag, der lægger op til at slette aborter fra delstatens straffelov, bliver fremsat i parlamentet i den kommende uge.

Der er på forhånd bred politisk opbakning til lovforslaget, som støttes af blandt andre sundhedsministeren. Det skriver avisen The Sydney Morning Herald.

Emnet er dog kontroversielt, og politikerne er blevet tilladt at stemme frit og behøver altså ikke at holde sig til partilinjen.

Det er sjældent, at personer straffes for at have brudt abortlovgivningen i delstaten, men det sker. I 2017 blev en kvinde dømt for at have forsøgt at fremprovokere en abort ved at tage piller, hun havde købt over nettet.

Hvis lovforslaget bliver vedtaget i parlamentet, betyder det, at kvinder kan få foretaget en abort af en læge indtil 22. graviditetsuge.

Er man mere end 22 uger henne og ønsker en abort, kræver det tilsagn fra to læger, før man kan få foretaget indgrebet.