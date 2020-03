Ældre person bliver tredje dødsoffer i Sverige for coronavirus

I alt er ni personer indlagt på intensivafdelinger i Stockholm med svære følger efter at være smittet med Covid-19, der er navnet på sygdommen i udbrud, hedder det videre.

På et pressemøde siger statsminister Stefan Löfven, at den svenske regering ikke har nogen planer om at lukke landets grænser.

Det har ellers både den danske og norske regering besluttet med deres grænser.

Löfven siger, at der kan ventes flere økonomiske indgreb inden for kort tid for at modvirke de skader, som truslen fra coronavirus er skyld i.

- Vi vil ikke lade de svenske virksomheder og lønmodtagere i stikken, lover han ifølge SVT.