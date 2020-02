Ældre kvinde med coronavirus dør i Italien

- Hun havde været indlagt på hospitalet i nogle dage. Hun var blevet testet, og de (hospitalsansatte, red.) vidste allerede, at hun var smittet med virusset, siger han til nyhedsbureauet AFP.

Den omkomne var en kræftramt ældre kvinde. Hvis det bliver vurderet, at det var coronavirusset, der tog livet af hende, bliver hun den tredje i Italien, som er omkommet af det.

Kvinden kom fra byen Crema øst for Milano i den nordlige del af landet, hvor virusset har spredt sig med stort fart.

Siden fredag er der i Italien blevet registreret 130 smittetilfælde, og to andre ældre personer er omkommet som følge af virusset de seneste 48 timer. Begge var fra Norditalien.

De to dødsfald og mange smittede fik den italienske premierminister, Giuseppe Conte, til sent lørdag aften at give besked om, at indbyggere hverken må forlade eller gå ind i områder, der er ramt af det nylige udbrud.

- I zoner, der betragtes som brændpunkter, vil det hverken være muligt at komme ind eller ud uden særlig tilladelse, sagde Conte lørdag under et pressemøde ifølge AFP.

Særligt regionen Lombardiet er hårdt ramt.

Allerede fredag blev ti italienske byer lukket, hvilket betød, at skoler, barer og offentlige institutioner blev holdt midlertidigt lukket.

Det er siden skærpet, så det nu er helt forbudt forlade eller gå ind i visse zoner uden en særlig tilladelse.

Virusset blev første gang opdaget i det centrale Kina i slutningen af 2019. Siden da er over 77.000 kinesere blevet smittet med virusset. 2445 kinesere har mistet livet på grund af det.

Det er især ældre og svækkede personer, der bliver hårdt ramt.