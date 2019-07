En af disse to mænd begiver sig onsdag til Buckingham Palace, hvor han formelt får hvervet som Storbritanniens premierminister. Boris Johnson (til højre) er favorit til at vinde valget i Det Konservative Parti over Jeremy Hunt (til venstre).

Ældre hvide mænd vælger Mays afløser

Så falder klokken i slag. Tirsdag afsløres det, hvem Det Konservative Parti i Storbritannien vælger til at afløse Theresa May. Onsdag er der vagtskifte.

Premierminister Theresa May meddelte den 24. maj, at hun går af. Hun er i øjeblikket fungerende premierminister og leder af Det Konservative Parti.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her