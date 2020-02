En gruppe mænd, der råber hinduistiske slagord, prygler den 37-årige muslim Mohammad Zubair under voldsomme uroligheder udløst af en ny lov om statsborgerskab. - De så, at jeg var alene i min taxa, og de så, at jeg var muslim, siger Zubair.

Årtiers værste religiøse vold hærger Indien

Muslimer og hinduer støder sammen i New Delhi, hvor mindst 27 har mistet livet. De fornyede spændinger vækker mindelser om et mørkt kapitel i Indiens historie.

Mohammad Zubair var på vej hjem fra en moské i den nordøstlige del af Indiens hovedstad, New Delhi, da han så en folkemængde. Han besluttede sig for at dreje væk fra den for at undgå et sammenstød. Men det var nyttesløst.

