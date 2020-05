Årsdag for verdenskrig markeres i epidemiens skygge

Oprindeligt var der planlagt store parader for at markere sejren over nazisterne, men de er blevet aflyst, mens verden kæmper mod den nye corona-fjende, som 277.000 mennesker er døde med på globalt plan. Over 3,7 million er smittet.

Årsdagen for det nazistiske Tysklands betingelsesløse overgivelse i 1945 efter en krig, der kostede over 50 millioner menneskeliv, bliver i Berlin blandt andet markeret ved Neue Wache på Unter den Linden.

Her nedlægger forbundskansler Angela Merkel og forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier kranse ved Tysklands vigtigste mindemonument for verdenskrigens mange ofre, hvorefter Steinmeier holder tale.

I Paris deltager præsident Emmanuel Macron i en ceremoni på Champs-Élysées.

I Storbritannien, som har de fleste coronadødsfald i Europa med over 30.000 døde, er planlagte parader for krigsveteraner aflyst.

I Rusland er en stor militærparade, der skulle finde sted på Den Røde Plads den 9. maj, aflyst. I stedet vil fly overflyve Kreml.

Præsident Vladimir Putin vil lægge blomster ved Den Ukendte Soldats Grav, hvorefter han vil holde en tv-tale, som både vil handle om verdenskrigen, coronakrisen og Kremls kriseplaner.

For sjette dag i træk rapporterede Rusland fredag om mere end 10.000 nye tilfælde af coronavirus. Stigningen bragte det samlede antal coronasmittede i landet op på næsten 188.000.