Årets sommer var den varmeste målt på den nordlige halvkugle

Årets tre sommermåneder var de varmeste, der nogensinde er blevet registreret på den nordlige halvkugle.

Det viser data fra USA's organ for oceaniske og atmosfæriske studier (Noaa) ifølge The Guardian.

I månederne juni, juli og august var temperaturen 1,17 grader varmere end gennemsnittet for det 20. århundrede ifølge Noaa.

Sidste måned var desuden den andenvarmeste august, der nogensinde er blevet registreret på planeten.

Ifølge Noaa betyder tallene, at 2020 er godt på vej til at blive et af de fem varmeste år, der nogensinde er registreret.

Årets sommer var især varm i visse regioner.

I det nordlige Rusland var årets sommermåneder for eksempel to grader varmere end gennemsnittet. Det samme var tilfældet i det sydvestlige og nordøstlige USA.

I det nordligere Asien var temperaturen i juni, juli og august hele tre grader varmere end gennemsnittet.