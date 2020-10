Årets kraftigste tyfon nærmer sig Filippinerne

Goni ventes at blive den mest voldsomme i Filippinerne siden Haiyan i 2013, da over 6300 mennesker omkom.

Forrige uge omkom 22 personer i provinserne syd for hovedstaden Manila, da tyfonen Molave trak hen over landet. Goni ventes at trække hen over de samme områder.

Myndighederne står over for en yderligere udfordring, fordi regler om fysisk afstand skal overholdes på evakueringscentrene for at undgå spredning af coronasmitte.

Filippinerne har det næsthøjeste antal smittetilfælde samt dødsfald i Sydøstasien efter Indonesien.

Lokale myndigheder har beordret alle aktiviteter i havne indstillet og forbudt fiskebåde at stævne ud.

Lørdag aften ventes der voldsom regn i Manila og 14 provinser nær millionbyen. Myndigheder har advaret om risiko for mudderskred og oversvømmelser.