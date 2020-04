99-årig krigsveteran slår rekord på den britiske hitliste

Senest er han blevet den ældste kunstner nogensinde til at have en sang, der ligger nummer et på den britiske hitliste for sange. Det skriver det britiske nyhedsbureau Press Association (PA).

Moore har genindspillet klassikeren "You'll Never Walk Alone" sammen med sanger og skuespiller Michael Ball og et kor fra det britiske sundhedsvæsen.

- Det er helt uvirkeligt. Simpelthen fantastisk, lyder det på Twitter fra Moore, der har tjent som kommandør i Indien.

Den 99-årige veteran trak første gang overskrifter, da han indsamlede penge ved med hjælp fra sin rollator at gå 100 omgange i sin 25 meter lange have.

Hans mål var at indsamle 1000 pund. Det lykkedes dog for ham at indsamle over 27 millioner pund. Det er ifølge Guinness World Records rekord for en såkaldt charity walk, hvor man går for at indsamle penge.

Den genindspillede version af "You'll Never Walk Alone" har solgt omkring 82.000 eksemplarer, skriver PA.

Dermed overgår det andenpladsen, der indtages af den canadiske kunstner The Weeknd og sangen "Blinding Lights".

Der var egentlig tæt løb mellem de to sange, men det ændrede sig, da The Weeknd torsdag på Twitter erklærede sin opbakning til Tom Moore. Det siger Martin Talbot, der står i spidsen for den britiske hitliste.

Udbruddet af coronavirus har ramt Storbritannien hårdt.

Næsten 20.000 personer har mistet livet i Storbritannien efter at have været smittet med coronavirus. Kun USA, Italien, Spanien og Frankrig har på verdensplan registreret flere coronarelaterede dødsfald.