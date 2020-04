98-årig britisk prins bryder stilhed og takker for coronakamp

Den 98-årige britiske prins Philip har mandag i en sjælden udtalelse takket de briter, der står forrest i kampen mod coronavirusset.

- Jeg vil gerne anerkende det altafgørende og kritiske arbejde, der bliver udført af så mange for at bekæmpe pandemien. Alle i sundhedsfaglige og videnskabelige stillinger, universiteter og forskningsinstitutioner er sammen om at bekæmpe Covid-19, lyder det fra prinsen.