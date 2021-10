95-årige dronning Elizabeth aflyser besøg for at hvile sig

- Dronningen har modstræbende accepteret lægefaglige råd om at hvile sig de kommende dage.

- Hendes Majestæt er ved godt mod og skuffet over, at hun ikke kan besøge Nordirland, hvor hun skulle have deltaget i en række arrangementer i dag og i morgen, lyder det fra kongehuset.

Dronning Elizabeth har regeret i næsten syv årtier - siden 6. februar 1952 - og er verdens længst siddende monark.

Hun overtog tronen fra sin far, kong George 6., som kun 25-årig.

Dronningen sender onsdag sine "varmeste tanker til Nordirlands folk og ser frem til et besøg i fremtiden", skriver kongehuset.

Tirsdag var den 95-årige dronning vært for en reception på kongeslottet Windsor Castle for internationale virksomhedsledere. Hun talte også med ambassadører for Japan og EU via videoforbindelse.

I april mistede dronning Elizabeth sin mand gennem mere end syv årtier, da prins Philip døde som 99-årig.

Prins Philip havde været indlagt på hospitalet i en måned fra midten af februar til midten af marts og var også igennem en operation.

Han døde 9. april, cirka en måned efter at han var blevet udskrevet.

Dronning Elizabeth har efterfølgende deltaget i arrangementer enten alene eller i selskab med andre medlemmer af kongehuset.

Tirsdag blev hun af magasinet The Oldie udnævnt til "Årets Olding".

Dronningen afslog dog prisen med den begrundelse, at hun ikke opfylder det relevante kriterie. Det skriver nyhedsbureauet AP.

- Majestæten er af den overbevisning, at man er så gammel, som man føler sig. Derfor mener dronningen, at hun ikke opfylder det nødvendige kriterie for at kunne modtage prisen og håber, at I finder en mere værdig modtager.