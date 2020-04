932 dør i Spanien med coronasygdom inden for et døgn

Spanien fortsætter dermed den tendens, som har aftegnet sig den forløbne uge - at det er det land i Europa, hvor der lige nu dør flest hvert døgn med Covid-19.

Italien er fortsat det land, der har samlet set har flest døde med sygdommen.

Fredagens dødstal i Spanien var dog en smule lavere end torsdag, hvor 950 personer havde mistet livet i det forgangne døgn. Det er først gang i løbet af ugen, at dødstallet er vigende.

Smitteraten er faldet til 6,8 procent mod 7,9 procent torsdag og 20 procent midt i forrige uge.

Over 30.000 meldes nu raske efter at have været syge med Covid-129, skriver avisen El Pais.

USA har for første gang overgået Spanien og Italien i antallet af døde inden for et døgn.

Tidligt fredag blev det amerikanske dødstal opgjort til 1169, og her er epidemien først for alvor ved at udvikle sig.

Over 245.000 er registreret som smittede i USA.

Den nye type coronavirus har efter alt at dømme sit udspring i den kinesiske storby Wuhan i december eller lidt tidligere. Det fik Kina til at lukke det meste af landet ned for at stoppe spredningen.

Hvis man skal tro de officielle tal, så er det lykkedes fuldstændigt.

Ifølge Johns Hopkins University, der følger alle tilfælde verden over, så har antallet af samtlige smittede i Kina ligget stort set stille i snart to uger ved cirka 82.000, og 3326 er døde.

Blandt andet flere amerikanske kommentatorer og politikere tror, at Kina forsøger at skjule det reelle antal.

Regimet har indført en hård linje over for udlændinge i landet, der ifølge de officielle organer mistænkes for at bringe coronavirus tilbage til Kina udefra.