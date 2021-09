9/11-ofres navne bliver læst op foran Biden og ekspræsidenter

En mindehøjtidelighed for at markere 20-året for angrebet 11. september 2001 er lørdag gået i gang i New York City.

Det samlede officielle dødstal i angrebet - ikke medregnet flykaprere - var på 2977 mennesker. Langt størstedelen døde i New York City, hvor to fly fløj ind i de to høje World Trade Center-bygninger.

Navnene på de døde læses op af familiemedlemmer i løbet af lørdag eftermiddag dansk tid.

Mindehøjtideligheden indledtes med et marchorkester og en tale af Mike Low, som mistede en datter, der arbejdede på det fly, der ramte Nordtårnet.

- Mens vi oplæser navnene på dem, som vi har mistet, husker jeg tilbage på den forfærdelige dag, hvor det føltes, som om et ondt spøgelse havde bevæget sig ned i vores verden. Men det var også en dag, hvor mange mennesker gik meget længere, end man kunne forvente af dem, siger Low.

Han fortæller videre, at han stadig har en "fars stolthed ved datterens uselviske handlinger i hendes sidste øjeblikke".

De fremmødte skal holde i alt seks øjeblikkes stilhed.

De seks øjeblikke markerer hvert flys kollision med tårnene, hvert tårns kollaps, det fly, der ramte USA's forsvarsministerium, Pentagon, og et flystyrt i delstaten Pennsylvania.

Ceremonien ved Memorial Plaza blev indledt klokken 08.30 lokal tid (14.30 dansk tid). Den ventes at vare fire timer.

Også ved det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, i Arlington i Virginia, er der lørdag mindehøjtidelighed for de 184 mennesker, der døde her, da et kapret fly ramte bygningen for 20 år siden.

Kort efter styrtede et fjerde kapret fly ned på en mark ved Shanksville i Pennsylvania.

Dette fly menes at have været på vej mod Det Hvide Hus i Washington D.C., men det lykkedes for en gruppe passagerer at overmande flykaprerne. Ingen om bord overlevede.

Præsident Biden og hans hustru, førstedame Jill Biden, besøger alle de tre steder i løbet af lørdagen.