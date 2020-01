88 er dræbt under angreb på militærbase i Niger

- Støtte fra Nigers luftvåben og allierede gjorde det muligt at angribe og jage fjenden uden for vores grænse, siger oberst Souleymane Gazobi, talsmand for Nigers militær i en tv-transmitteret tale.

71 soldater blev i december dræbt under et angreb i samme område. Den militante bevægelse Islamisk Stat tog siden tog skylden for angrebet.

Angrebet i december var det blodigste på Nigers militær siden 2015 og var et stort tilbageslag i kampen for at nedkæmpe jihadister i regionen.

De blodige sammenstød er blusset op og har spredt sig over Sahel-regionen - særligt i Niger og Burkina Faso - siden oprørske islamister gennemførte det første angreb i det nordlige Mali i 2012.

Tusindvis af civile er siden blevet dræbt, og mere end en million mennesker er drevet på flugt.

Frankrig deltager med en styrke på 4500 soldater i kampen for at nedkæmpe jihadister i Sahel-regionen.

Antallet af angreb er dog flerdoblet i løbet af det seneste år, hvor omkring 400 er blevet dræbt alene i Niger.

Situationen i hele Sahel-regionen, der dækker over områder i Niger, Burkina Faso, Mauretanien, Tchad og Mali, er generelt forværret det seneste år.

Analytikere peger ifølge nyhedsbureauet AFP på, at jihadisternes angreb er blevet mere komplicerede og dristige i løbet af de seneste måneder.