88-årig religiøs leder anklages for coronadødsfald i Sydkorea

Kristen leder, der hævder at være Jesu genkomst, anklages for at holde på vigtig information om virussmittede.

En 88-årig religiøs leder fra Sydkorea anklages i forbindelse med et igangværende udbrud af coronavirus for blandt andet drab.

Det skriver det britiske medie BBC.

Den lokale regering i den sydkoreanske hovedstad, Seoul, har bedt anklagemyndigheden om at sigte lederen, Lee Man-hee, samt 11 andre lederfigurer fra Shincheonji-kirken.

Lee Man-hee står i spidsen for Shincheonji-kirken, der menes at være epicenteret for spredning af coronavirus i Sydkorea.

De i alt 12 personer beskyldes for at tilbageholde navnene på smittede personer. Det forhindrer myndighederne i at spore smitteveje.

De er anklaget for drab, for at forårsage skade og for at bryde loven for kontrol med smitsomme sygdomme. Det skriver BBC.

Lee Man-hee hævder selv at være Jesu genkomst. Han siger desuden, at han vil tage 144.000 personer med sig til himlen på dommedag.

Den 88-årige leder grundlagde Shincheonji-kirken i 1984. Kirken opfattes af mange som en kult, skriver BBC.

Sydkorea er det land, der er hårdest ramt af coronavirus uden for Kina.

I alt er over 3700 personer blevet smittet med virusset i Sydkorea. 20 har mistet livet som følge af smitte. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Coronavirusset brød i slutningen af december ud i millionbyen Wuhan i Hubei-provinsen i den centrale del af Kina.

Siden da har det spredt sig til mere end 40 lande.

Globalt er over 87.500 personer blevet smittet med virusset, mens knap 3000 personer har mistet livet som følge af smitte. Det viser den seneste opgørelse fra Johns Hopkins University i USA søndag aften.

I Europa er Italien det hårdest ramte land.

Her er omkring 1700 personer blevet smittet, mens 34 er døde som følge af smitte. Det oplyser myndighederne lørdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.