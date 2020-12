800.000 amerikanere meldte sig ledige sidste uge

Det er et fald sammenlignet med ugen forinden, hvor tallet var 892.000.

Han vurderer, at det understreger behovet for en hjælpepakke.

- Trump truer dog med at rive tæppet væk under hjælpepakken. I værste fald kan det knække halsen på arbejdsmarkedet, påpeger han i en skriftlig kommentar.

USA's præsident, Donald Trump, vil have Kongressen til at ændre den coronahjælpepakke, som blev vedtaget mandag.

Det sagde han i en tale offentliggjort tirsdag lokal tid på Twitter.

I talen langer han ud efter det lange forhandlingsforløb i Kongressen og gør det klart, at han ikke kan acceptere det resultat, som Republikanerne og Demokraterne er nået frem til.

Trump siger dog ikke direkte, at han ikke vil underskrive den lovgivning, der skal bane vej for pakken.

Men han ønsker at øge det engangsbeløb på 600 dollar, der udbetales til hovedparten af amerikanerne. Det skal være 2000 dollar, mener han.

Ifølge Sydbanks analytiker er hjælpepakken på 900 milliarder dollar. Det svarer til knap 5500 milliarder kroner. Eller fem procent af USA's bnp.

Bnp, bruttonationalprodukt, er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi.

- Hjælpen er kærkommen, da det i de seneste uger har stået klart, at det amerikanske arbejdsmarked bøjer af, lyder det fra Mathias Dollerup Sproegel.

Hvis Trump skulle nedlægge veto mod forslaget, som han endnu ikke har modtaget til underskrift, kan Kongressen dog potentielt underkende vetoet, fordi der er stor opbakning til krisepakken fra begge partier. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Godkendelsen mandag er første gang siden marts, at Kongressen er blevet enig om en hjælpepakke rettet mod at få mere gang i de økonomiske hjul.