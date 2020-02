80 kirkemedlemmer i sydkoreansk by er smittet med coronavirus

39 af de 52 nye tilfælde er knyttet til kirken Shincheonji i den sydlige by Daegu.

Flere end 80 medlemmer af menigheden er således bekræftet smittet med coronavirus. Smitten kan spores tilbage til en 61-årig kvinde, der er medlem af Shincheonji i Daegu.

Kvinden blev først feberramt den 10. februar. Men hun nåede at deltage i mindst fire gudstjenester i kirken, før hun blev diagnosticeret med virusset.

Borgmester i Daegu - Sydkoreas fjerdestørste by med over 2,5 millioner indbyggere - har opfordret indbyggerne til at blive inden døre i så vidt muligt omfang.

Trods opfordringen er der dog mange mennesker i byens gader fredag.

- Med så mange bekræftede tilfælde her er jeg bange for, at Daegu bliver den næste Wuhan, siger den 24-årige indbygger Seo Dong-min.

Det sker med henvisning til den kinesiske millionby Wuhan, hvor udbruddet af coronavirusset har sit epicenter.

Menigheden Shincheonji bliver ofte beskyldt for i virkeligheden at være en kult.

Shincheonji hævder, at dens grundlægger, Lee Man-hee, har båret Jesus' kappe, og at han vil tage 144.000 personer med sig til himlen på dommedag.

Myndighederne i Daegu oplyser, at de 1001 medlemmer af kirken, som menes at have været til de samme gudstjenester som den 61-årige kvinde, er blevet bedt om at holde sig i hjemmekarantæne.

Centralregeringen i Sydkorea har fredag erklæret byen Daegu og amtet Cheongdo for "særlige risikozoner".

Samtidig oplyser regeringen i hovedstaden Seoul, at den vil støtte regionen med medicinsk personale, hospitalssenge og udstyr.

Ifølge premierminister Chung Sye-kyun vil regeringen mødes tre gange om ugen for at drøfte virusudbruddet.

Torsdag kostede coronavirusset for første gang en person livet i Sydkorea.

I fastlands-Kina har virusset siden midten af december kostet 2233 mennesker livet.