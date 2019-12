80 islandske heste omkommer under storm på sagaøen

Cirka 80 islandske heste er omkommet under en snestorm i det nordvestlige Island, og over 100 er meldt savnet.

Værst stod det til i regionen Hunavatn, hvor næsten 80 heste døde. De overlevende heste led af ekstrem udmattelse. Det til trods for, at islandske heste er kendte for at være hårdføre.

- Der var ingen muligheder for at nå frem til disse heste i to eller tre dage. Hestene var helt ude af syne. Og under de betingelser er der ingenting, man kan gøre, siger dyrlægen Sigridur Björnsdottir til den islandske statsradiofoni, RUV.

I den periode var de små islandske heste uden mad eller vand.

Björnsdottir fastslår, at der ikke er nogen grund til at tro, at landmændene har vanrøgtet deres heste.

- Dette er en traumatisk oplevelse for landmændene, og jeg vil gerne understrege, at det ikke er fordi, de har været uforberedte.

Hun konstaterer, at det er på mange gårde, at hestene er døde. Skulle vanrøgt komme på tale, ville man typisk kun have døde heste på få gårde.

Alligevel er mange landmænd blevet beskyldt for at have mishandlet deres islandske heste.