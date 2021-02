793.000 søger om arbejdsløshedsunderstøttelse i USA

Et panel af økonomer havde over for Reuters spået, at 757.000 ville have søgt om understøttelse i sidste uge.

Tallene peger på, at det amerikanske arbejdsmarked har svært ved at komme tilbage i rytmen, mens coronapandemien stadig hæmmer økonomien.

- Amerikansk økonomi står i et vadested med fortsat høje ledighedstal og aktuel stilstand i beskæftigelsen. Men et nyt dyk i økonomien er altså med al sandsynlighed undgået, så derfor er der fuld fokus på at få beskæftigelsestoget op og køre igen, siger cheføkonom i Arbejders Landbank Jeppe Juul Borre.

- Med den aktuelle stilstand, skal der imidlertid ske noget, og øjnene er på det nære sigte rettet mod en ny hjælpepakke, som er under opsejling, og som vil give et nyt skub til beskæftigelsen, konstaterer han.

Præsident Joe Biden arbejder i disse uger på at få vedtaget en stor hjælpepakke i Kongressen til 1900 milliarder dollar. Den skal blandt andet gå til at støtte virksomheder, der er hårdt ramt af coronakrisen, og hjælp til arbejdsløse.

Der er lige nu over 20 millioner arbejdsløse i USA ifølge de officielle tal. Det reelle tal er formentlig langt højere.

- Arbejdsmarkedet (i USA) er frosset til is her i vintermånederne. Der er forsvundet 198.000 private arbejdspladser over de seneste to måneder. Vi skal frem til foråret, før der kommer fart på jobvæksten igen, siger Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri.