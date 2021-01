787.000 amerikanere meldte sig ledige i sidste uge

Det er et lille fald på 3000 personer sammenlignet med ugen før, og også en smule færre end forventet.

Ifølge Bloomberg var det ventet, at 800.000 ville have meldt sig ledige den forgangne uge.

Alligevel er der ikke grund til optimisme, hvis man spørger Tore Stramer, der er Cheføkonom i Dansk Erhverv.

- Et ugentligt ledighedstal på knap 787.000 personer er voldsomt højt og viser med skræmmende tydelighed, at viruskrisen fortsat tynger det amerikanske arbejdsmarked voldsomt, siger han i en kommentar.

Ledighedstallet er også fortsat højere niveau end under de værste uger af finanskrisen.

- USA går en hård vinter i møde. Jobvæksten er gået kraftigt ned i gear, og det gør det sværere for de arbejdsløse at komme ud af ledighedskøen igen, siger Erik Bjørnsted, der er cheføkonom i Arbejdernes Erhvervsråd.

I tallene fremgår det også, at der i hele 2020 er lige knap 76 millioner amerikanere, som har tilmeldt sig arbejdsløshedsunderstøttelse.

- Tilmeldingerne til arbejdsløshedsunderstøttelse er næsten nidoblet i forhold til årene forinden, påpeger Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Og her er der altså alene tale om den traditionelle understøttelse.

Dertil kommer alle de amerikanere, der har i løbet af året har tilmeldt sig de særlige ordninger for understøttelse under coronakrisen.

Han vurderer, at der bliver rigeligt at tage fat for Joe Biden, når han tiltræder som ny præsident 20. januar.

Biden har dog onsdag fået styrket sin position som kommende leder, efter at Demokraterne efter omvalget i Georgia har vundet flertal i Kongressen.

- Med flertallet i begge kamre får Biden nemmere ved at få gennemført sin økonomiske politik, som skal udgøre en af de store byggeklodser i forbindelse med at genoprette den amerikanske økonomi, siger Jeppe Juul Borre.