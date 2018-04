78.000 mennesker udgør en sikkerhedstrussel i Frankrig

I 2017 stod flere end 134.000 personer i databasen til at udgøre en international sikkerhedstrussel.

Antallet af registrerede personer er eksploderet siden 2015, hvor ekstremister fra Islamisk Stat angreb Paris og dræbte 130 mennesker.

Medlem af det tyske parlament Andrej Hunko har tidligere rejst kritik af databasens såkaldte "diskrete tjek".

Tjekkene udføres på personer, der mistænkes for at udgøre en sikkerhedstrussel eller en trussel mod offentligheden. De udløber efter et år, medmindre landene forlænger dem.

Parlamentsmedlemmet frygter, at politiet misbruger systemet til at overvåge og undersøge andre former for farlig kriminalitet.

- Det kan betyde, at familier og andre i disse personers omgangskredse også bliver hemmeligt overvåget. Det er muligt, at basen også bruges til at komme andre kriminelle sager til livs, siger Andrej Hunko.

Han mener, at antallet af gange, fransk politi har brugt databasen, "indikerer et misbrug".

Personer, der er registreret i databasen, ved det ikke nødvendigvis selv.

Sidste år kunne Frankrigs efterretningstjeneste oplyse, at 18.000 mennesker blev vurderet til at være ekstremister, mens 4000 mistænkte terrorister blev anset for at være "meget farlige".