762 coronasmittede er døde i Frankrig på et døgn

Et døgn tidligere var der 574 dødsfald blandt landets coronasmittede, og søndag var tallet 561.

På trods af det høje dødstal siger chefen for den franske sundhedsstyrelse, Jerome Salomon, at de seneste tal viser, at den månedlange nedlukning af Frankrig begynder at have en effekt.

- Vi har set en udfladning i de seneste dage, siger han.

- Takket være jeres indsat og nedlukningen har vi formået at begrænse spredningen af virusset, siger Salomon på sin daglige pressekonference.

I alt har 15.729 mennesker med coronasmitte mistet livet i Frankrig, siden virusudbruddet begyndte tidligere på året, viser tal fra den franske sundhedsstyrelse tirsdag.

Tallet omfatter både dødsfald blandt coronasmittede på de franske hospitaler og plejehjem.

Mens dødstallet stiger, er der bedre nyheder på andre områder. Antallet af indlagte på intensivafdelinger rundt om i Frankrig er faldet med 91 patienter i forhold til et døgn tidligere.

Tirsdag lyder status fra myndighederne, at 6730 alvorligt syge coronapatienter er på intensivafdeling.

Det er sjette dag i træk, at det tal falder.

Antallet af bekræftede smittetilfælde er i det seneste døgn steget med omkring 5500 til i alt 103.573.

Mandag aften sagde den franske præsident, Emmanuel Macron, at epidemien er "begyndt at stabilisere sig".

Han tilføjede, at nedlukningen kan begynde at blive lempet fra 11. maj. Detaljerne er endnu ikke helt på plads endnu.

Indenrigsminister Christophe Castaner understreger, at alt afhænger af, om den positive udvikling fortsætter.