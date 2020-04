760 coronapatienter er døde i Italien på et døgn

I alt er 13.915 personer med coronasmitte nu døde i Italien, som er et af de lande, der er hårdest ramt af epidemien.

Antallet af smittede ligger nogenlunde på niveau med de foregående dage. Det seneste døgn er der således registreret 4668 nye smittede.

I alt er 115.242 personer blevet smittet i Italien, siden virusset første gang blev registreret 21. februar.

Det er fjerde dag i træk, at antallet af nye smittetilfælde ligger stabilt på et niveau mellem 4000 og 4800.

Det kan være et lille lys i mørket for det kriseramte land, hvor man på et tidspunkt har registreret knap 7000 nye tilfælde på en dag.

Også tallene for personer, der er blevet raske efter at have været smittet, tyder på en lille forbedring.

Således meldes der torsdag om 18.278 personer, der er kommet sig helt efter at være smittet. Det er knap 1500 flere end dagen før.

Italien er det land i verden, hvor der er registreret flest dødsfald i forbindelse med coronaudbruddet.