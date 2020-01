75 farlige fanger flygter fra fængsel i Paraguay via tunnel

Mindst 75 indsatte er søndag flygtet fra et fængsel i Paraguay. Fangerne flygtede tilsyneladende via en tunnel, de havde gravet, og som fængselsbetjente angiveligt kendte til.

Det oplyser den paraguayanske regering.

Direktøren for fængslet, der ligger i byen Pedro Juan Caballero nær grænsen til Brasilien, er i kølvandet på fangeflugten blevet fyret. Det samme er seks andre ansatte i fængslet.

Det fortæller Paraguays justitsminister, Cecilia Pérez, til journalister.

Ifølge den paraguayanske regering tilhører flere af de undslupne fanger Primeiro Comando da Capital (PCC). Det er ifølge regeringen Brasiliens mest magtfulde og sofistikerede kriminelle bande med næsten 20.000 medlemmer, hvoraf de 6000 sidder bag tremmer.

- Flugten er en operation, som har taget flere dage. Derfor er det umuligt for de fængselsansatte ikke at have opdaget, hvad der foregik. Det her var tydeligvis en betalt operation, siger Cecilia Pérez til den lokale radiostation Monumental.

Myndighederne beskriver fangerne som "meget farlige".

Grænseregionen nær Pedro Juan Caballero betragtes som et transitområde for narkosmugling for bander.

Paraguays regering oplyser, at den har underrettet det brasilianske politi om fangeflugten. Regeringen mener dog, at fangerne fortsat befinder sig i Paraguay.

- Der er mange skove i det område, og de kender territoriet. Der er tale om meget farlige mennesker, siger den paraguayanske statsanklager Sandra Quiñónez til Monumental.

Brasiliens justitsminister, Sérgio Moro, siger, at de brasilianske myndigheder er klar til at hjælpe Paraguay med at fange de undslupne kriminelle.

Ifølge de brasilianske myndigheder har de øget sikkerheden langs grænsen.

- Hvis de vender tilbage til Brasilien, får de en enkeltbillet til et føderalt fængsel, siger Sérgio Moro.