74-årig kvinde dør af coronavirus som den første i Schweiz

En 74-årig schweizisk kvinde er natten til torsdag død efter at være blevet smittet med coronavirus.

Dermed er folk nu døde som følge af virusset i sammenlagt fem europæiske lande. Også i Frankrig, Italien, San Marino og Spanien har virusset kostet liv.

Kvinden blev tirsdag indlagt på et hospital i Lausanne i Vaud tirsdag. Kvinden var i en højrisikogruppe, oplyser myndighederne.

I alt er 58 personer blevet smittet med coronavirus i Schweiz.

Italien, der grænser op til Schweiz, er det klart hårdest ramte land i Europa. Her er mere end 3000 personer blevet smittet, og over 100 personer har mistet livet som følge af smitte.

Den italienske undervisningsminister, Lucia Azzolina, meddelte onsdag, at alle skoler og universiteter vil være lukket fra torsdag og frem til 15. marts.

Frankrig har registreret fire dødsfald som følge af smitte, Spanien har registreret to og den lille republik San Marino har registreret et enkelt.

Globalt er over 95.000 mennesker blevet smittet under det igangværende udbrud af coronavirus. Over 3200 personer er døde som følge af smitte.

Det viser den seneste opgørelse torsdag fra det amerikanske John Hopkins University, der følger udbruddet tæt.

Langt størstedelen af tilfældene er i Kina, der er udbruddets epicenter.

I Danmark er i alt 15 personer indtil videre smittet med coronavirus. Flere af dem har været på rejse i Norditalien.