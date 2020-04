727 coronapatienter er døde i Italien på et døgn

Det samlede antal smittede omfatter også personer, der enten er døde af sygdommen eller er blevet raske igen.

De seneste to dage har stigningen i det samlede antal smittede ligget omkring 4000.

Hvis man ser på antallet af såkaldt aktive smittetilfælde, altså personer, der fortsat er syge, er tallet lidt over 80.000, skriver nyhedsbureauet dpa.

Det er en stigning på lige under fire procent fra dagen før.

Italienske myndigheder har sagt, at smittekurven nu har nået en form for plateau, og at der skal arbejdes mere på at få den til at vende nedad.

Italiens sundhedsminister, Roberto Speranza, advarede tidligere onsdag i en tale i det italienske senat mod "let optimisme, der kan undergrave tiltagene".

- De første positive signaler betyder ikke, at vi kan afblæse alarmen, sagde han ifølge nyhedsbureauet dpa.

Han bekræfter desuden, at Italien forlænger den landsdækkende nedlukning til 13. april. Oprindeligt var det i kraft til på fredag.

Over hele Italien er skoler samt de fleste fabrikker, butikker og kontorer lukket. Offentlige forsamlinger er forbudt, og man må kun forlade sit hjem for at tage på arbejde, købe ind og tage til lægen eller på apoteket.