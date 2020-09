7000 af verdens sundhedsarbejdere er døde med corona

Flere end 7000 af verdens coronasmittede sundhedsarbejdere er døde. Det viser en ny rapport fra menneskerettighedsgruppen Amnesty International.

Bag de nye tal fra Amnesty gemmer der sig formentligt store mørketal, lyder det i en meddelelse på organisationens hjemmeside.

- At over 7000 mennesker er døde, mens de har forsøgt at kæmpe for andres liv, er meget kritisk. Verdens sundhedsarbejdere har ret til at være sikre i deres job, siger Steve Cockburn, som er leder af Amnesty Internationals afdeling for økonomisk og social lighed.

Amnesty har gennem analyser af statistiske oplysninger fra myndighederne i en lang række af verdens lande fundet frem til oversigter over antallet af døde sundhedsarbejde i forskellige nationer.

Mindst 1320 sundhedsarbejdere er døde alene i Mexico. Det er det højeste kendte antal i et enkelt land.

Amnesty International har også registreret høje tal i USA (1077) og i Brasilien (634). I begge lande har smitteudbredelse og dødstal været høje under hele pandemien.

Tallene er også foruroligende i Sydafrika (240) og i Indien (573), hvor infektionsraten er steget markant i de seneste måneder.

- Det er en skandale, at så mange kommer til at betale den højeste pris, siger Steve Cockburn.

Menneskerettighedsgruppen siger, at sundhedsarbejdere stadig dør, selv om vi er mange måneder inde i coronakrisen.

- Der må indledes globalt samarbejde for at sikre, at ansatte i sundhedssektoren sikres det rette beskyttelsesudstyr, så de kan fortsætte deres vitale arbejde uden at sætte deres eget liv på spil.

Antallet af covid-19-infektioner er for nylig steget til over syv millioner i Latinamerika.

Der har ifølge Amnesty været rapporter om, at rengøringspersonale på hospitaler i Mexico er særligt sårbare over for smitte. Mange rengøringsfold i landet kommer fra private rengøringsselskaber, hvilket betyder, at de ikke har effektivt beskyttelsesudstyr.