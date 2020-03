700 millioner euro og 100 ekstra grænsevagter til Grækenland

Det fortæller formand for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, tirsdag.

- Det er ikke kun en græsk grænse, men en europæisk grænse.

- Derfor er vi kommet her i dag for at sende et klart signal om europæisk solidaritet, og vi er fuldt ud klar til at give al den operationelle støtte, som Grækenland har brug for, siger hun.

Tirsdag er von der Leyen sammen med formand for EU-Parlamentet, David Sassoli, og EU-præsident, Charles Michel, ved den græsk-tyrkiske grænse i Grækenland for at tilse situationen.

Her mødes de med den græske premierminister, Kyriakos Mitsotakis.

EU's agentur for grænse- og kystbevogtning, Frontex, forbereder et omfattende hold, der blandt andet indebærer 100 ekstra grænsevagter, to helikoptere og flyvemaskiner, fortæller von der Leyen.

Der er allerede 530 EU-grænsevagter i Grækenland.

Desuden vil EU yde 700 millioner euro i økonomisk støtte til Grækenland.

Det er den tiltagende uro i den syriske Idlib-provins, som er Syriens sidste oprørskontrollerede område, der har sendt hundredtusinder af mennesker på flugt.

Lørdag valgte Erdogan at åbne de tyrkiske grænser mod Europa, og det har fået tusindvis af flygtninge til at strømme mod især græske øer.

Ifølge tal fra FN er der tirsdag cirka 13.000 strandede migranter, som forsøger at komme ind i EU gennem Tyrkiet.

I marts 2016 indgik Tyrkiet og EU en flygtningeaftale for at kontrollere strømmen af migranter til EU, efter at flere end en million migranter og flygtninge i 2015 var strømmet ind i Europa.

Det var en del af aftalen, at Tyrkiet mod en milliardbetaling fra EU skulle tage flygtninge tilbage.

Det betød, at migranter, der kom til Grækenland fra Tyrkiet og blev vurderet til ikke at have behov for beskyttelse, skulle sendes tilbage til Tyrkiet.

Men den aftale har Tyrkiet ifølge David Sassoli brudt. Og den skal landet leve op til, understreger han.

- Vi vil gerne forhindre, at vi får lignende tilfælde af migrantstrømme, som vi så i 2015 og 2016, siger Sassoli.

Den græske premierminister er også stærkt utilfreds med Tyrkiet.

- Det her handler ikke længere om migranter. Det handler om, at Tyrkiet bruger de her desperate folk til at fremme landets politiske agendaer.

- Og til Erdogan, der erklærer grænserne åbne, siger jeg: Prøv ikke at komme ind i Grækenland. Det vil ikke lykkes, siger Mitsotakis.