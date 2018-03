68 personer er døde i oprør og brand i fængsel i Venezuela

68 mennesker er døde under et fangeoprør og brand i et fængsel på en politistation i Valencia i det centrale Venezuela.

Det oplyser anklagemyndigheden ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Statsanklagerens kontor garanterer en grundig undersøgelse for omgående at slå fast, hvad der er sket under disse smertefulde hændelser, der har efterladt adskillige familier i sorg, skriver chefanklager Tarek William Saab på Twitter.