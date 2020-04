674 coronapatienter dør i Spanien på et døgn

Dermed kan spanierne igen glæde sig over, at kurven for coronarelaterede dødsfald vender nedad.

Således blev der lørdag registreret 809 dødsfald, og fredag lød tallet på 932.

Med søndagens opdatering er det samlede dødstal oppe på 12.418 i Spanien.

Spanien er et af de lande, der er hårdest ramt af den globale coronapandemi.

Således er der kun registreret flere dødsfald i Italien, hvor der søndag middag er registreret over 15.000 dødsfald. Her har sundhedsmyndighederne endnu ikke offentliggjort de seneste dødstal for søndag.

I løbet af det seneste døgn er 6023 blevet testet positiv for virusset i Spanien, hvilket bringer det samlede antal smittede op på 130.759.

Den spanske premierminister, Pedro Sanchez annoncerede lørdag, at han vil opretholde en national nedlukning frem til 26. april.

I en tv-transmitteret tale sagde han, at restriktionerne var begyndt at vise effekt. Han understregede dog, at det ikke bliver sidste gang, at nedlukningen bliver forlænget.

- Vi er i begyndelsen af et fald i kurven for epidemien. Vi er stærkere, end vi tror, men vi må holde ud, sagde Sanchez ifølge Reuters.

Over 46.000 mennesker med coronavirus har mistet livet i Europa, omkring 85 procent af dødsfaldene er registreret i Italien, Spanien, Frankrig og Storbritannien.

Både Italien, Spanien og Frankrig har de seneste dage oplevet et fald i antallet af daglige dødsfald, mens man i Storbritannien lørdag noterede en kedelig rekord med i alt 708 dødsfald på et døgn.