660 dage efter brylluppet: Harry og Meghan takker af i stilhed

Der skriver nyhedsbureauet Reuters samt adskillige britiske medier.

Selv om parret endnu ikke er udtrådt af kongefamilien, så blev en af konsekvenserne tydelig ved mandagens gudstjeneste.

Normalt går prins Harry og hertuginde Meghan sammen med resten af den kongelige familie ind i kirken, inden gudstjenesten går i gang.

Men fordi Harry og Meghan har valgt at trække sig fra den britiske kongefamilie, blev de ført ind i kirken før kongefamilien, skriver Hello Magazine.

Efter gudstjenesten forlod Harry og Meghan i stilhed stedet i en bil.

Gudstjenesten er den første gang, at Harry og Meghan er blevet set sammen med dronning Elizabeth, Harrys storebror, prins William, og hans kone Kate samt prinsernes far, prins Philip, siden deres beslutning om at trække sig fra kongehuset.

Når den amerikanske forhenværende skuespillerinde sammen med prins Harry træder ud af den royale familie den 31. marts, sker det et år, ti måneder og 12 dage efter, at hun giftede sig ind i familien.

I januar meddelte parret, at de ville trække sig fra deres kongelige pligter og søge mod et mere uafhængigt liv.

De har blandt andet angivet den britiske presses voldsomme bevågenhed og til tider kritiske tilgang til parret som en af årsagerne til beslutningen.

En aftale for parrets tilbagetrækning blev offentliggjort i midten af januar.

Som en del af aftalen skal Harry og Meghan betale penge tilbage, som er gået til renovering af parrets hjem, Frogmore, ved Windsor. Det drejer sig om godt 2,4 millioner skatteyderpund, hvilket er over 20 millioner kroner.

Parret vil fortsat bruge Frogmore som deres hjem, når de er i Storbritannien. De vil også komme til at bruge meget tid i Canada.

Harry og Meghan mødtes på en blind date i juli 2016. Efter to dates i London tog de til Botswana i Afrika sammen.

Efter cirka halvandet års forhold friede Harry til Meghan i november 2017. De blev gift i maj og fik sønnen Archie den 6. maj 2019.

Når de udtræder af kongefamilien, mister de deres royale titler og apanage.