6,6 millioner har mistet deres arbejde i USA på en uge

Arbejdsløshedsprocenten stiger til 12 eller mere, skriver Washington Post.

Det er den højeste arbejdsløshed i USA siden depressionen i 1930'erne.

- Og der er desværre ikke noget, der tyder på, at nedturen stopper. Det siger Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv.

- Den eksplosive stigning i ledigheden er en meget alvorlig og bekymrende udvikling. Den voldsomme stigning i ledigheden risikerer simpelthen at sende amerikansk økonomi ud i en dyb negativ økonomisk spiral, vurderer han.

Det kan få store konsekvenser for dansk økonomi.

Man må knytte håbet til de hjælpepakker, der er vedtaget i Kongressen i Washington på 2200 milliarder dollar, lyder det. At de kan bremse "den vanvittige stigning", siger Stramer.

Ifølge cheføkonom i Dansk Industri Allan Sørensen er USA tæt på at have sat hele jobfremgangen siden finanskrisen i 2008 over styr.

Forbrugerne er motoren i amerikansk økonomi. Men med den hast arbejdsløsheden eksploderer, så styrer USA mod en kraftig recession, mener han.

- Udviklingen i USA er utrolig trist for amerikanerne, men det vil også sætte dybe spor i resten af verdensøkonomien og dansk eksport. Lavere vækst i amerikansk økonomi vil trække hele verden ned i tempo, og dansk eksport står over for et sandt rædselsår, siger Allan Sørensen.