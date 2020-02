61-årig taxachauffør er første offer for corona i Taiwan

Taiwans sundhedsminister, Chen Shih-chung, siger søndag, at i alt 60 sundhedsarbejdere, som har været i kontakt med patienten, er blevet testet negative for virusset.

Den omkomne arbejdede som taxachauffør og havde transporteret personer, som havde været på rejse i Kina og Hongkong. En person i mandens familie er også smittet med virusset.

I Taiwan er i alt 20 personer konstateret smittet med coronavirus.

Myndighederne arbejder nu på at kortlægge alle de kontakter, som den døde har haft, så de kan finde den person, som smittede ham.

Alle patienter, som har symptomer, der kan stamme fra coronavirus, og som har været i udlandet, vil blive testet fra mandag.

I Kina har sygdommen fra virusset kostet 1665 mennesker livet. De seneste tal viser, at antallet af smittede i Kina er på omkring 68.500.

Taiwan har forbudt indrejse for kinesere og for personer, som har været i Kina. De fleste fly er suspenderet, og mange skoler har fået forlænget deres ferier til sidst på måneden efter det kinesiske nytår.

Antallet af nye tilfælde i Kina faldt søndag for tredje dag i træk. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) siger, at det er "umuligt" at sige, hvordan udbruddet vil udvikle sig.

Virusset har også krævet menneskeliv i Frankrig, Hongkong, Japan og i Filippinerne.