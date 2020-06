Artiklen: 57 betjente trækker sig for at støtte hjemsendte kolleger

57 betjente trækker sig for at støtte hjemsendte kolleger

Video viser to betjente skubbe 75-årig mand omkuld under demonstration. Betjentene er suspenderet uden løn.

57 betjente fra byen Buffalo er trådt tilbage fra politiets uroenhed i solidaritet med suspenderede kolleger.

Det oplyser lederen af den lokale fagforening for politibetjente i byen, John Evans, skriver lokalmediet The Buffalo News.

Betjentene har ikke sagt fuldstændig op i politiet, men er blot trådt tilbage fra den taktiske enhed, der skal rykke ud til uroligheder.

Episoden, der har skabt splid, fandt sted, da en 75-årig mand torsdag blev væltet omkuld af to politibetjente under en demonstration i Buffalo i staten New York.

Demonstrationen var en del af den verdensomspændende række af protester mod politivold og racisme i forbindelse med den sorte mand George Floyds død i politiets varetægt i Minnesota.

De to betjente i New York blev efterfølgende suspenderet fra deres job uden betaling, mens der skal laves en undersøgelse af sagen.

- Vores holdning er, at disse betjente blot fulgte ordrer fra fungerende politikommissær Joseph Gramaglia om at rydde pladsen, siger fagforeningsleder John Evans ifølge The Buffalo News om de 57 betjentes beslutning om at trække sig.

- Ordren udpensler ikke, at pladsen skal ryddes for mænd på under 50 år - eller mellem 15 og 40 år. De gjorde blot deres arbejde. Jeg ved ikke, hvor meget kontakt der var. Han gled, anslår jeg. Han faldt bagover.

En video af episoden viser manden gå mod betjentene. En betjent skubber til ham med hånden, mens en anden skubber med en politistav.

Han falder bagover og slår hovedet ned i asfalten, og det bløder fra hans baghoved. Efterfølgende ser man en række af betjente gå forbi manden uden at hjælpe ham.

Videoen er optaget af en journalist fra en lokal radiostation ifølge nyhedsbureauet Reuters.